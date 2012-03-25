Вболівальники уже розмели квитки на матч «Шахтар» - «Динамо»

На українське дербі між "Шахтарем" і "Динамо" продані всі квитки.

Про це gazeta.ua повідомили в інформаційному центрі "Донбас Арени".

"Шановний уболівальник, продаж квитків на матч проти "Динамо" закінчений. У касах квитків немає!", - йдеться в SMS-повідомленні від інформаційного центру.

Нагадаємо, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться 7 квітня о 16:00. Трансляція на ТРК Україна.