Вболівальники уже розмели квитки на матч «Шахтар» - «Динамо»
11:36, 25 березня 2012Спорт
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На українське «класико» продані всі квитки
На українське дербі між "Шахтарем" і "Динамо" продані всі квитки.
Про це gazeta.ua повідомили в інформаційному центрі "Донбас Арени".
"Шановний уболівальник, продаж квитків на матч проти "Динамо" закінчений. У касах квитків немає!", - йдеться в SMS-повідомленні від інформаційного центру.
Нагадаємо, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться 7 квітня о 16:00. Трансляція на ТРК Україна.
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