Результати матчів 24-го туру Чемпіонату України з футболу

Металіст зусиллями Арсеналу закріпився на третьому місці

Закінчилисясьогоднішніматчі24-готуруЧемпіонатуУкраїни зфутболу



Арсенал- Металіст4:2 (Ковпак34,49,Кобахідзе84,Флореску86 -Себастьян74,Шав'єр78пен.)



Дніпро- Зоря4:2 (Ротань45, Ігнатьєвич71авт., Олійник90+6 -Галюза83)



Металург -Оболонь2:0 (Корнєв25авт.,Соарес56)



Нагадаємо, що ранішезіграли



Волинь- Шахтар1:2 (Пилипчук39 -Адріано25, 88пен.)



Завтратурзавершать



Іллічівець(23) -Динамо(61)



Чорноморець(27) -Ворскла(31)



Кривбас(31) -Таврія(34)



Карпати(16) -Олександрія(16)

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