Результати матчів 24-го туру Чемпіонату України з футболу
20:47, 24 березня 2012Спорт
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Металіст зусиллями Арсеналу закріпився на третьому місці
Закінчилисясьогоднішніматчі24-готуруЧемпіонатуУкраїни зфутболу
Арсенал- Металіст4:2 (Ковпак34,49,Кобахідзе84,Флореску86 -Себастьян74,Шав'єр78пен.)
Дніпро- Зоря4:2 (Ротань45, Ігнатьєвич71авт., Олійник90+6 -Галюза83)
Металург -Оболонь2:0 (Корнєв25авт.,Соарес56)
Нагадаємо, що ранішезіграли
Волинь- Шахтар1:2 (Пилипчук39 -Адріано25, 88пен.)
Завтратурзавершать
Іллічівець(23) -Динамо(61)
Чорноморець(27) -Ворскла(31)
Кривбас(31) -Таврія(34)
Карпати(16) -Олександрія(16)
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