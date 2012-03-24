У Чернігові розпочався Чемпіонат України з кікбоксингу, що проходитиме 23-25 березня.

Як повідомили УНІАН організатори, у змаганнях беруть участь понад 20 обласних команд, а також команди з Києва і Севастополя. Всього за чемпіонські титули на ринзі боротимуться понад 600 учасників.

Організаторами чемпіонату виступили Державна служба молоді та спорту, Український союз кікбоксингу та Чернігівська обласна федерація кікбоксингу за підтримки обласної і міської влади.