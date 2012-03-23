Волинь продемонструвала характер у матчі проти Шахтаря, але...

20:49, 23 березня 2012
Спорт
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Для втримання нічийного рахунку цього не вистачило

Матчем у Луцьку розпочався сьогодні 24-тий тур Чемпіонату України з футболу.

Лучани продемонстрували характер, але не змогли втримати бойову нічию. Усе вирішив пенальті, призначений на 88 хвилині у ворота Дениса Шелехова.

Волинь - Шахтар 1:2

Голи: Пилипчук 39 - Адріано 25, 88 пен.

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Завтра ту продовжать

Арсенал(32) -Металіст(54)

Дніпро(35) -Зоря(19)

Металург(31) -Оболонь(15)

... а 25 березня

Іллічівець(23) -Динамо(61)

Чорноморець(27) -Ворскла(31)

Кривбас(31) -Таврія(34)

Карпати(16) -Олександрія(16)

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