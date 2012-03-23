Волинь продемонструвала характер у матчі проти Шахтаря, але...

Для втримання нічийного рахунку цього не вистачило

Матчем у Луцьку розпочався сьогодні 24-тий тур Чемпіонату України з футболу. Лучани продемонстрували характер, але не змогли втримати бойову нічию. Усе вирішив пенальті, призначений на 88 хвилині у ворота Дениса Шелехова. Волинь - Шахтар 1:2 Голи: Пилипчук 39 - Адріано 25, 88 пен. *** Завтра ту продовжать



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