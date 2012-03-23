Волинь продемонструвала характер у матчі проти Шахтаря, але...
20:49, 23 березня 2012Спорт
2210
Для втримання нічийного рахунку цього не вистачило
Матчем у Луцьку розпочався сьогодні 24-тий тур Чемпіонату України з футболу.
Лучани продемонстрували характер, але не змогли втримати бойову нічию. Усе вирішив пенальті, призначений на 88 хвилині у ворота Дениса Шелехова.
Волинь - Шахтар 1:2
Голи: Пилипчук 39 - Адріано 25, 88 пен.
***
Завтра ту продовжать
Арсенал(32) -Металіст(54)
Дніпро(35) -Зоря(19)
Металург(31) -Оболонь(15)
... а 25 березня
Іллічівець(23) -Динамо(61)
Чорноморець(27) -Ворскла(31)
Кривбас(31) -Таврія(34)
Карпати(16) -Олександрія(16)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter