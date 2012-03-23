П'ятов ризикує пропустити суперматч із Динамо

Воротар донецького "Шахтаря" Андрій П'ятов може не допомогти своїй команді у важливому всеукраїнському дербі з київським "Динамо", яке відбудеться 7 квітня на "Донбас-Арені".

Голкіпер на тренуванні пошкодив зв'язки гомілкостопу і, за словами лікарів клубу, вибув мінімум на два тижні. Про це ТСН повідомили у прес-службі "гірників". Таким чином, Пятов не зіграє і у сьогоднішньому матчі проти луцької "Волині".

Нагадаємо, що пряму трансляцію матчу "Волинь" - "Шахтар" покаже телеканал 2+2. Початок – о 19:00.