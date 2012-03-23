П'ятов ризикує пропустити суперматч із Динамо

16:17, 23 березня 2012
Спорт
2119

Голкіпер на тренуванні пошкодив зв'язки гомілкостопу

Воротар збірної України з футболу Андрій П`ятов під час відкритого тренування. 11 серпня

Воротар донецького "Шахтаря" Андрій П'ятов може не допомогти своїй команді у важливому всеукраїнському дербі з київським "Динамо", яке відбудеться 7 квітня на "Донбас-Арені".

Голкіпер на тренуванні пошкодив зв'язки гомілкостопу і, за словами лікарів клубу, вибув мінімум на два тижні. Про це ТСН повідомили у прес-службі "гірників". Таким чином, Пятов не зіграє і у сьогоднішньому матчі проти луцької "Волині".

Нагадаємо, що пряму трансляцію матчу "Волинь" - "Шахтар" покаже телеканал 2+2. Початок – о 19:00.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter