Єхануров пропонує 14 червня працювати лише до обіду

Кабінет Міністрів рекомендує керівникам підприємств 14 червня створити умови для проглядання уболівальниками гри Україна-Іспанія на ЧС-2006 з футболу в Німеччині.

Про це сказав виконуючий обов`язки прем`єр-міністра Юрій Єхануров, відкриваючи засідання Кабміну в середу.

Він відзначив, що 14 червня в 16:00 в Україні очікується епідемія невідомої хвороби, коли працівники масово братимуть лікарняні.

У зв`язку з цим Єхануров рекомендує керівникам підприємств на свій розсуд або почати роботу цього дня раніше, щоб раніше завершити робочий день, або забезпечити проглядання футбольними уболівальниками матчу по телевізору на роботі.

Єхануров відзначив, що уряд і весь український народ підтримуватиме цього дня свою команду.

До цього українська збірна з футболу жодного разу не брала участь у фінальних турнірах чемпіонату світу і Європи.

Обком з посиланням на Українські новини