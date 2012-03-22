У НОК планують повезти на Олімпіаду до Лондона більше 200 спортсменів

Планується, що на цьогорічній Олімпіаді в Лондоні Україну представлять 210-220 спортсменів, які будуть виступати у 28-ми видах спорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету, про це йшлося сьогодні прес-конференції у Києві з нагоди підготовки українських олімпійців до XXX олімпійських ігор.

У заході взяли участь президент Національного олімпійського комітету Сергій БУБКА, генеральний директор «МТС-Україна» Іван ЗОЛОЧЕВСЬКИЙ, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Лі ТЕРНЕР та соліст групи «ТНМК» ФОЗЗІ.

На даний момент вже 187 українських атлетів завоювали олімпійські ліценції у 18 видах спорту. Планується, що в Лондоні нашу країну представлять 210-220 спортсменів, які будуть виступати в 28 видах спорту (у порівнянні з Олімпійськими іграми в Пекіні у 2008 році додалось тхеквондо). Наразі йде завершальний етап підготовки до ігор. Тож остаточна кількість здобутих ліцензій стане відома на початку літа, адже в травні завершиться кваліфікаційний відбір.

«На фінішній прямій олімпійської підготовки важливо об’єднати зусилля і забезпечить всі необхідні умови для виконання в повному обсязі того, що заплановано. Недивлячись на те, що НОК України - громадська організація і підготовка спортсменів не входить до її прямих функцій, ми не залишаємось осторонь від цього важливого процесу», - підкреслив С.БУБКА.

За його словами, завдяки підтримці спонсорів і партнерів НОК направляє національним федераціям фінансову допомогу на олімпійську підготовку, на розвиток і підтримку регіональних відділень НОК і фізкультурно-спортивних товариств, постійно виплачуються стипендії та премії спортсменам, тренерам, спеціалістам, також чималі кошти виділяються на наукову та антидопінгову діяльність. Загалом за останній олімпійський цикл на розвиток олімпійського руху та олімпійську підготовку НОК спрямував понад 215 млн. грн.

У свою чергу, посол Великої Британії в Україні Л.ТЕРНЕР запевнив, що влада країна гарантує безпеку під час проведення Олімпійських ігор.

Фронтмен групи «ТНМК» ФОЗЗІ оголосив про започаткування в Україні Дня фаната, який стартує в день проводів національної олімпійської збірної України на Ігри XXX Олімпіад,и та покликаний об’єднати суспільство навколо підтримки вітчизняних олімпійців.

*** XXX Олімпіада відбудеться з 27 липня по 12 серпня 2012 року в Лондоні.

Із програми Ігор-2012 виключені такі види спорту, як бейсбол та софтбол. Особливостями цих змагань є те, що Міжнародний олімпійський комітет вперше дозволив жінкам брати участь у боксерському турнірі, а в тенісі вдруге після 1924 року пройдуть змагання серед змішаних пар.

Загалом на іграх буде розіграно 302 комплекти медалей у 35-ти видах спорту.

Цього року відзначається 60-річний ювілей участі українських спортсменів в Олімпійських іграх (На Іграх XV Олімпіади в Гельсінкі у 1952 році). За ці роки наші атлети завоювали 603 медалі.

За роки Незалежності українські олімпійці вибороли 101 медаль (96 - на літніх Іграх і 5 - на зимових).