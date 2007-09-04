Англійські клуби встановили рекорд купівлі футболістів

Витрати англійських футбольних клубів прем`єр-ліга в нинішнє міжсезоння склали на 60 відсотків більше, ніж улітку-2006. Загальна сума витрат на придбання футболістів досягла 530 мільйонів фунтів стерлінгів (1,07 мільярда доларів) проти торішніх 330, наводить ВВС News дані, оприлюдені дослідницькою групою Deloitte.

З грошей, витрачених клубами, приблизно 110 мільйонів фунтів пішло на гравців з нижчих ліг чемпіонату Англії, ще 265 мільйонів було витрачено на футболістів, придбаних за кордоном.

12 клубів витратили на придбання новачків 20 і більше мільйонів фунтів. Лідирує в цьому списку діючий чемпіон Англії "Манчестер Юнайтед" – 51 мільйон фунтів, далі йдуть "Ліверпуль" – 50 мільйонів, "Тоттенхем" – 40 мільйонів, і "Сандерленд" – 35 мільйонів.

"Витрати клубів протягом нинішнього літа побили всі попередні рекорди, - наголосив працівник дослідницької групи Пол Ронслі. – Але це не стало несподіванкою, оскільки провідні клуби прем`єр-ліги одержать додатково приблизно по 300 мільйонів фунтів від телебачення тільки протягом сезону-2007/08".

Представники Deloitte вважають, що витрати клубів збільшилися після того, як прем`єр-ліга продала телебаченню права на показ матчів протягом найближчих трьох сезонів за 1,7 мільярда фунтів стерлінгів. Кілька клубів, включно з "Ліверпулем", "Манчестер Сіті" і "Вест Хем", збільшили витрати після зміни власників.

За словами Ронслі, заробітна плата футболістів нинішнього сезона також збільшиться, але далеко не в тій самій пропорції, що витрати на купівлю гравців.

Лента.ру