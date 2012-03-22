ЗМІ: УЄФА відмовиться від Ліги Європи

Великий прихильник реформ, президент УЄФА Мішель Платіні готує найбільший сюрприз за роки своєї функціонерської діяльності. Як пише газета «Сегодня», не виключено, з сезону-2015/16 вже не буде Ліги Європи. А проводитиметься одна, але дуже велика Ліга чемпіонів. Передбачається, що в груповому турнірі нової Суперліги виступатимуть 80 команд, розбиті на 20 груп по 4 в кожній — непоганий стимул підучити англійський алфавіт, буквами з якого УЄФА іменує групи в єврокубках. Вийде від А до Т. Від провідної європейської п'ятірки — Англії, Іспанії, Італії, Німеччини і Франції — в цій Лізі стартуватиме по шість команд: по чотири відразу в групі і ще по дві — в кваліфікації.

"Така ідея дійсно існує у вищих футбольних колах. Думаю, швидко це перестане бути лише чутками", — сказав знаменитий у минулому польський гравець Збігнев Бонек, друг Платіні ще з часів виступів за "Юве" в 80-х. Аргументують ймовірну революційну зміну формату єврокубків фінансовою непривабливістю ЛЄ, великим розривом з ЛЧ. Так, переможець попередньою ЛЄ "Порту" заробив 7,84 млн. євро, тоді як переможець ЛЧ "Барселона" — 51 млн., а "Осер", який вилетів узагалі з єврокубків після групового турніру ЛЧ — 13,7 млн.

Раніше відмови від Кубка Кубків і Кубка УЄФА наполегливо вимагала скасована нині G-14 — група провідних європейських клубів. Але й зараз континентальні гранди наполягають на створенні Суперліги, не виявляючи анінайменшої цікавості до ЛЄ. "Я завжди віддам перевагу ЛЧ над Лігою Європи. У першому турнірі ми розраховуємо на заробіток в межах 20—30 млн. євро, а в другому лише від 5 до 10", — відзначає президент французького "Ліона" Жан-Мішель Оля.

Вчора було оголошено, що фінал ЛЧ-2014 пройде в Лісабоні на "Да Луш", а фінал ЛЄ-2014 в Туріні на новій арені "Ювентуса". При цьому Gazzetta dello Sport пише, що в кулуарах вже відомий і господар фіналу ЛЧ-2016 — Мілан. А ось із приводу фіналу ЛЄ-2016 — тиша. Зараз усі рекламні й телевізійні контракти ЛЧ і ЛЄ укладають до 2015 року. Тобто не немає ніяких перешкод для змін формату єврокубків після цієї дати, відзначає газета.