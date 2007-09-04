Букмекери більше вірять у Шевченка, ніж у Вороніна

Провідні букмекерські компанії приймають ставки на кращого бомбардира чемпіонату Англії.

Серед головних претендентів, на думку букмекерів, наших співвітчизників немає. Але можна зробити висновок: незважаючи на відмінний старт Андрія Вороніна, більше вірять у Андрія Шевченка, який не так давно травмувався і зараз не грає.

William Hill дає на Шеву 20/1, так само як і на Обу Мартінса, Френка Лемпарда, Едуардо і Кріштіану Роналду.

Воронін у котировках цієї контори, разом з Крейгом Белламі, Стівеном Джеррардом, Роландо Б`янкі, Девідом Хілі и Джермейном Дефо, отримує 40/1. Фаворитом "Хілл" вважає Дідьє Дрогба, далі йдуть Робін ван Персі і Фернандо Торрес.

Sky Bet - на Шевченка 40/1 (аналогічно Відука і Адебайор), на Вороніна 66/1 (Дефо, Дойл, Дербішир, Кану, Ньюджент, Форсселл). Фаворити - Торрес, ван Персі і Дрогба.

Bet365 - Шевченко 20/1 (Лэмпард, Оуэн), Воронін 50/1 (Крауч, Малуда, Мідо, Роббі Кін). Фаворити - ван Персі, Торрес, Дрогба.

Ladbrokes - Шевченко 40/1 (Мваруварі, Пісарро, Якубу), Воронін 80/1 (вище Андерсона, Діомансі Камара, Літа і компанії, але нижче Куйта, Дойла, Утакі. Фаворити - ті самі, порядок такий: ван Персі, Дрогба, Торрес.

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