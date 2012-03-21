Мессі побив рекорд, який тримався 60 років

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі перевершив рекорд найкращого бомбардира команди, встановлений майже 60 років тому, повідомляється у вівторок на сайті клубу.

24-річний аргентинець забив за "Барселону" 234 голи в офіційних іграх, тобто на два більше, ніж на рахунку Сесара Родрігеса, який виступав у команді з 1939 по 1955 роки. Нагадаємо, напередодні стало відомо, що статистичний відділ "Барселони" скоротив число голів, забитих Родрігесом, з 235 до 232.

Мессі встановив рекорд, оформивши хет-трик у матчі 28 туру чемпіонату Іспанії з "Гранадою". "Барселона" на своєму стадіоні Камп Ноу виграла у андалузців з рахунком 5:3.

Як відзначає Лента.ру, щоб забити 232 голи, Родрігесу знадобилося зіграти в 354 офіційних іграх, тоді як Мессі добився того самого результату за 314 матчів. Тим часом найкращим бомбардиром "Барселони" незалежно від статусу матчів є Пауліно Алькантара, який в 357 офіційних і товариських іграх забив 369 голів.

У січні 2012 року Мессі втретє поспіль одержав нагороду "Золотий м'яч" як найкращий футболіст минулого року. У поточному сезоні він уже забив за "Барселону" 54 голи у товариських і офіційних матчах. Як підрахували в клубі, найбільше м'ячів нападаючий відправив у ворота "Атлетико" (18), "Севільї" (14), мадридського "Реала" (13) і "Расинга" зі Сантандера (12).