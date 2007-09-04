Ліга чемпіонів: визначився останній учасник групового турніру

"Севілья" упевнено обіграла АЕК і завоювала місце в Лізі чемпіонів УЄФА вперше у своїй історії.

Трагічні пожежі в Греції і недавня смерть захисника "Севільї" Антоніо Пуерти затьмарили матч у відповідь третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, який був перенесений на 3 вересня з попереднього вівторка. Проте, іспанці зуміли оговтатися від усіх нещасть минулого тижня і показали вражаючу гру.

Господарі після першого матчу програвали з рахунком 0:2 і зробили ставку на атаку. Вже на 12-ій хвилині підопічні Лоренсо Серра Феррера створили перший гольовий момент - Рівалдо завдав небезпечного удару зі штрафного, проте "Севілью" врятував Андрес Палоп. Не вдалося бразильцеві реалізувати і наступний "стандарт" чверть години по тому. Не залишилися у боргу і андалузці - на 15-ій хвилині Кержаков потужним ударом струснув поперечину.

У гостей особливо яскраво виглядав Даніел Алвес, який після численних спроб піти все ж таки залишився в клубі. Бразилець взяв безпосередню участь у першій гольовій атаці - саме після порушення проти нього в штрафний АЕКа пенальті реалізував Луїс Фабіано. Майже відразу "Севілья" забила і другий гол - Алвес подав кутовий, а Кейта виграв верхову боротьбу. П`ять хвилин по тому відбувся ще один фатальний для господарів кутовий - цього разу навішував Дієго Капель, а завершував атаку Луїс Фабіано.

На початку другого тайму команда Хуанде Рамоса довела рахунок до непристойного - потужний і точний удар вдався Кержакову. АЕК одержав шанс скоротити розрив у рахунку після фолу Аківальдо Москери на Міхалісі Павлісі, проте Густаво Мандука не реалізував пенальті. Гол престижу був забитий лише на 82-ій хвилині, коли Алвес порушив правила в боротьбі з Ніколаосо Ліберопулосом, а Рівалдо все ж таки забив 11-метровий. "Севілья" виступатиме у групі Н Ліги чемпіонів УЄФА разом з "Арсеналом", "Стяуа" і "Славією", повідомляє офіційний сайт УЄФА.