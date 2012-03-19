Металіст розправився з Карпатами

Харківський "Металіст" впевнено розібрався з "Карпатами" у заключному матчі 23-го туру Прем`єр-ліги, повідомляє ТСН.

Героєм зустрічі став аргентинець Хонатан Крістальдо. На 30-й хвилині від сильно пробив після пасу Бланко. М`яч від руки Тлумака влетів у сітку. А на 64-й хвилині Хонатан створив шедевр. Після навісу від центральної лінії Хонатан, стоячи спиною до воріт, одним дотиком прийняв м`яч, а другим невідпорно пробив у дев`ятку, не даючи м`ячу опуститися на землю.

На початку другого тайму у воротах гостей розписався Березовчук. На що львів`яни відповіли голом Федецького, що з`явився на полі по перерві.

Однак шедевр Крістальдо остаточно поховав інтригу.

Зазначимо, що матч проходив у важких умовах. Поле огорнув густий туман і наприкінці зустічі один з флангів не було видно на ТВ-картинці.

Отже, 3:1 - "Металіст" зберіг 4-очкове відставання до "Шахтаря", а "Карпати" залишаються у безпосередній близькості до зони вильоту.

У наступному турі харків`яни зіграють із "Арсеналом" у Києві, а "Карпати" у битві аутсайдерів прийматимуть "Олександрію". Львів`янам відступати нікуди!

Прем`єр-ліга. 23-й тур

Харків. ОСК "Металіст"

Головний арбітр: Сергій Бойко (Київська обл.)

Матч першого кола - 2:1

ТВ-трансляція: 2+2

МЕТАЛІСТ Харків - КАРПАТИ Львів - 3:1

Металіст: 81.Дішленковіч, 4.Березовчук, 3.Вільягра, 17.Пшеничних, 30.Папа Гуйє, 23.Бланко (77.Тайсон, 69), 33.Девіч (19.Торрес, 60), 8.Едмар, 21.Крістальдо (25.Марлос, 80), 10.Хав`єр (к), 11.Х.Соса

Запасні: 29.Горяїнов,22.Обрадовіч, 7.Валяєв, 5.Шелаєв

Карпати: 22.Тлумак (к), 28.Кас`ян (10.Гладкий, 62), 99.Даушвілі, 4.Мілошевіч, 25.Ткачук, 47.Болохан, 27.Ерік (9.Кінк, 52), 15.Петрівський (44.Федецький, 46), 7.Ксьонз, 77.Лукас, 21.Балажиц

Запасні: 32.Богатінов, 8.Ощипко, 4.3озарків, 18.Кополовець

1:0 Хонатан Крістальдо, 30 (Себастьян Бланко з лівого флангу прострілив на Крістальдо, який у дотик відправив м`яч у сітку)

2:0 Андрій Березовчук, 47 (Соса з кутового подав м`яч на лінію воротарського, Березовчук виграв повітряну боротьбу у захисника "Карпат" та невідпорно пробив головою у лівий кут)

2:1 Артем Федецький, 54 (подача штрафного з лівого флангу, захисникам "Металіста" не вдалося винести м`яч, який відлетів до Федецького. Атрем пробив в дотик і м`яч рикошетом від стійки влетів у сітку)

3:1 Хонатан Крістальдо, 64 (гол-красень аргентинського голеадора "Карпат". Після навісу від центральної лінії Хонатан, стоячи спиною до воріт, одним дотиком прийняв м`яч, а другим невідпорно пробив у дев`ятку, не даючи м`ячу опуститися на землю)

Попередження: Хонатан Крістальдо, 30; Вадим Болохан, 71; Едмар, 81; Грегор Балажиц, 87