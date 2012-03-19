Брати Клички працюють над мюзиклом

Розпочалися репетиції мюзиклу «Роккі» на сцені оперети у Гамбурзі. Володимир Кличко, який разом із братом виступає продюсером мюзиклу, очікує на світовий успіх нового шоу. Про це повідомляє "Німецька хвиля".

Прем’єра мюзиклу планується на листопад цього року. Річ у тім, що Володимир Кличко, його брат Віталій, а також актор Сильвестр Сталлоне, виконавець головної ролі у кінострічці «Роккі», виступили продюсерами однойменного німецького мюзиклу, над яким працює міжнародна компанія Stage Entertainment.

«Володимир та Віталій Кличко – ідеальні продюсери для мюзиклу. Вони дають поради із власного досвіду», - розповів Deutsche Welle представник компанії Stage Entertainment Гольґер Керстинг. Посеред сцени оперети встановлено боксерський ринг, який повністю за розмірами та дизайном відповідає оригінальному, адже тут відбуватимуться справжні бої. «Саме брати Клички наполягали на тому, щоб боксерський ринг виглядав максимально реалістично», - говорить Керстинг.

Володимир Кличко впевнений, що в фіналі спектаклю у глядачів будуть бігати мурашки по спині – реалістичні бої у поєднанні з драматичними чуттєвими переживаннями героїв на сцені виглядатимуть дуже ефектно. «Саме тут, у Гамбурзі, розпочалася наша з братом боксерська кар’єра, саме звідси ми стали відомими на весь світ. «Роккі» - це також величезна частина нашої історії. Після перегляду цього фільму в нас вперше з’явилася мрія стати професійними боксерами», - розповідає Володимир. Успіх мюзиклу для братів дуже важливий, і вони дуже сподіваються на те, що після Гамбурга цей спектакль стане популярним на Бродвеї та в усьому світі.