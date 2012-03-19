Сьомін: у нашій перемозі - велика заслуга вболівальників

Гра проти "Дніпра" складалася важко, а переламати її хід допоміг забитий гол. Про це на післяматчевій прес-конференції сказав наставник "Динамо" Юрій Сьомін.

"Я б хотів подякувати нашим уболівальникам, які сьогодні повністю заповнили стадіон. Це буває дуже рідко. Спасибі їм. У нашій перемозі - їх велика заслуга. Гра ж нам давалася важко. "Дніпро" оборонявся великими силами, і ми грали практично 10 на 10 на одній половині поля. Моментів було небагато і в такій ситуації нам дуже потрібен був гол, він нам допоміг", - сказав Юрій Павлович.

Наставник "Динамо" прокоментував дії форварда Брауна Ідейе.

"У нього на зборах була краще реалізація, ніж в офіційних матчах. Моменти в нього є, але забити не може. Таке у форвардів буває. Найголовніше, що у Брауна є моменти", - сказав він.

"Якщо говорити про наші колективні дії, то сьогодні другий гол був забитий просто чудово! Велика група наших гравців втекла в атаку. Перший же гол - це результат індивідуальних дій Алієва, який нарешті забив зі штрафного", - додав Юрій Павлович.

Нагадаємо, в матчі 23 туру УПЛ київське "Динамо" вдома обіграло "Дніпро" з рахунком 2:0. Голи забивали Олександр Алієв та Артем Мілевський.

Gazeta.ua

