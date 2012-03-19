Результати матчів 23-го туру Чемпіонату України з футболу

06:44, 19 березня 2012
Спорт
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Динамо повернуло перше місце, Оболонь вирвала три бали

Закінчилисячерговіматчі23-го туруЧемпіонатуУкраїни зфутболу

Оболонь- Волинь1:0 (Мандзюк81)

Динамо- Дніпро2:0 (Алієв67,Мілевський83)

Олександрія -Металург0:0

Нагадаємо, що ранішезіграли

Шахтар -Чорноморець4:0 (Селезньов5, 80,Ілсіньо45,Тейшейра67).

Таврія- Арсенал1:1 (Фещук86 -Гоменюк18)

Ворскла- Іллічівець3:1 (Селін11, Чичиков76,Ребенок79 -Кожанов12)

Зоря -Кривбас2:0 (Ідахор34,Каменюка86)

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СьогоднітурзавершатьМеталіст (51) -Карпати (16)

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Ігри24-готурупризначені на

23 березня

Волинь(22) -Шахтар(58)

24 березня

Арсенал(32) -Металіст(51)

Дніпро(35) -Зоря(19)

Металург(31) -Оболонь(15)

25 березня

Іллічівець(23) -Динамо(61)

Чорноморець(27) -Ворскла(31)

Кривбас(31) -Таврія(34)

Карпати(16) -Олександрія(16)

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