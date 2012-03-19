Результати матчів 23-го туру Чемпіонату України з футболу
06:44, 19 березня 2012Спорт
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Динамо повернуло перше місце, Оболонь вирвала три бали
Закінчилисячерговіматчі23-го туруЧемпіонатуУкраїни зфутболу
Оболонь- Волинь1:0 (Мандзюк81)
Динамо- Дніпро2:0 (Алієв67,Мілевський83)
Олександрія -Металург0:0
Нагадаємо, що ранішезіграли
Шахтар -Чорноморець4:0 (Селезньов5, 80,Ілсіньо45,Тейшейра67).
Таврія- Арсенал1:1 (Фещук86 -Гоменюк18)
Ворскла- Іллічівець3:1 (Селін11, Чичиков76,Ребенок79 -Кожанов12)
Зоря -Кривбас2:0 (Ідахор34,Каменюка86)
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СьогоднітурзавершатьМеталіст (51) -Карпати (16)
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Ігри24-готурупризначені на
23 березня
Волинь(22) -Шахтар(58)
24 березня
Арсенал(32) -Металіст(51)
Дніпро(35) -Зоря(19)
Металург(31) -Оболонь(15)
25 березня
Іллічівець(23) -Динамо(61)
Чорноморець(27) -Ворскла(31)
Кривбас(31) -Таврія(34)
Карпати(16) -Олександрія(16)
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