Результати матчів 23-го туру Чемпіонату України з футболу

Динамо повернуло перше місце, Оболонь вирвала три бали

Закінчилисячерговіматчі23-го туруЧемпіонатуУкраїни зфутболу



Оболонь- Волинь1:0 (Мандзюк81)



Динамо- Дніпро2:0 (Алієв67,Мілевський83)



Олександрія -Металург0:0



Нагадаємо, що ранішезіграли



Шахтар -Чорноморець4:0 (Селезньов5, 80,Ілсіньо45,Тейшейра67).



Таврія- Арсенал1:1 (Фещук86 -Гоменюк18)



Ворскла- Іллічівець3:1 (Селін11, Чичиков76,Ребенок79 -Кожанов12)



Зоря -Кривбас2:0 (Ідахор34,Каменюка86)



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СьогоднітурзавершатьМеталіст (51) -Карпати (16) ***



Ігри24-готурупризначені на



23 березня



Волинь(22) -Шахтар(58)



24 березня



Арсенал(32) -Металіст(51)



Дніпро(35) -Зоря(19)



Металург(31) -Оболонь(15)



25 березня



Іллічівець(23) -Динамо(61)



Чорноморець(27) -Ворскла(31)



Кривбас(31) -Таврія(34)



Карпати(16) -Олександрія(16)

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