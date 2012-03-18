Фанати Панатінаїкоса перевищили все, що можна було терпіти

Матч грецького футбольного чемпіонату Панатінаїкос - Олімпіакос був припинений у неділю ввечері через масовий бешкет, повідомила поліція.



На Олімпійському стадіоні в Афінах, де проходив матч, були присутні лише фанати "Панатінаїкоса" через заходи поліції, яка розводить вболівальників протиборчих команд під час дербі. Тим не менш, зіткнення фанатів з поліцією почалися ще до матчу, коли сотні молодих людей намагалися прорватися на стадіон без квитка. Під час зіткнень у поліцію летіли "коктейлі Молотова", камені й палиці, спецназ відповідав сльозогоном.



Зіткнення поновилися на стадіоні в перерві - в результаті другий тайм був істотно затриманий. Поліція розігнала цілий сектор на 60-тисячному стадіоні, який заволокло сльозогоном. Гра поновилася, але знову була перервана, цього разу остаточно, на 83-й хвилині. Матч був зупинений за рахунку 1:0 на користь гостей "Олімпіакоса", коли група фанатів прорвалася на поле.



Пішли нові заворушення на стадіоні і навколо нього. В гасінні десятків займань від ракетниць і димових шашок брали участь три пожежних автомобілі, які виїхали просто на ігрове поле.



Поліція заявила, що тільки у передматчевих зіткненнях затримано більше 60 осіб, четверо поліцейських постраждали.



Як очікується, за заворушення уболівальників "Панатінаїкос" очікують серйозні санкції футбольної Суперліги, зазначає РІА "Новости". Враховуючи, що суддя зупинив зустріч через бешкет на полі, "Панатінаїкосу" загрожує технічна поразка з рахунком 0:3, зняття трьох очок в турнірній таблиці і ще двох у наступному чемпіонаті. Крім того, клубу загрожує штраф до 180 тисяч.