Чемпіонат з силового триборства зібрав принципових противників допінгу
19:37, 18 березня 2012Спорт
708
Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, приїхали 264 атлети з 20 регіонів країни
У Черкасах проходить IV Чемпіонат України з окремих вправ з пауерліфтингу (силового триборства) серед чоловіків і жінок, - за участю майстрів спорту та майстрів спорту міжнародного класу, чемпіонів та призерів світу та Європи.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому виборювати першість в Україні до Черкас приїхали 264 атлети з 20-ти регіонів країни.
Змагання відбуваються за версією Української бездопінгової Федерації пауерліфтингу, що об’єднує атлетів, які принципово не вживають допінгових препаратів.
У перший день чемпіонату розігрувались нагороди серед чоловіків та жінок усіх вагових категорій у вправі "жим лежачи".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter