Чемпіонат з силового триборства зібрав принципових противників допінгу

У Черкасах проходить IV Чемпіонат України з окремих вправ з пауерліфтингу (силового триборства) серед чоловіків і жінок, - за участю майстрів спорту та майстрів спорту міжнародного класу, чемпіонів та призерів світу та Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому виборювати першість в Україні до Черкас приїхали 264 атлети з 20-ти регіонів країни.

Змагання відбуваються за версією Української бездопінгової Федерації пауерліфтингу, що об’єднує атлетів, які принципово не вживають допінгових препаратів.

У перший день чемпіонату розігрувались нагороди серед чоловіків та жінок усіх вагових категорій у вправі "жим лежачи".