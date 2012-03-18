Антимонопольний комітет Польщі подав позов до УЄФА

Антимонопольний комітет Польщі подав до УЄФА позов у Суд з охорони конкуренції та споживачів через правила продажу квитків на матчі Євро-2012, які порушують права споживачів.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, АМК лише 16 березня повідомив про позов, направлений у суд ще у серпні 2011 року.

Позов стосується 25 положень, застосовуваних УЄФА при продажу квитків. Серед них – брак відповідальності продавця за запізнення при доставці квитків, неможливість видачі дублікату у випадку крадіжки чи втрати квитка та ряд нечітко виписаних моментів у правилах продажу квитків на чемпіонат.

Газета Rzecz Pospolita відзначає, що правила продажу квитків на Євро-2012 сформовані таким чином, що УЄФА, «по суті, не несе жодної відповідальності за можливі проблеми при продажу квитків».

За даними видання, суд може розглянути цю справу 22 червня.

Партнери УЄФА, слова яких наводить газета, називають федерацію дуже складним співрозмовником.

Зокрема, колишній міністр спорту Польщі Ельжбета ЯКУБЯК заявила, що УЄФА створила таку систему, що вже на етапі подачі заявки на організацію чемпіонату потенційні кандидати мають погодитися на дуже багато умов.

«Це, по суті, підприємство спрямоване на отримання прибутків, а договорами повинні займатися міністри спорту держав ЄС і Європейська комісія», - сказала газеті екс-міністр.

Як зауважили в Антимонопольному комітеті Польщі, у випадку позитивного рішення суду в цій справі визначені неправомірними положення будуть вписані у реєстр заборонених для використання у Польщі, що, у свою чергу, за даними польських ЗМІ, дасть можливість добиватися відшкодування.

Представники УЄФА заявили, що не будуть коментувати справу до рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА планує продати на цьогорічний чемпіонат Європи з футболу 1,4 млн. квитків, близько 40% яких вже розподілено між уболівальниками під час спеціальної лотереї навесні минулого року.

Решту квитків розподілять між спонсорами, вболівальниками та VIP-клієнтами УЄФА і 16 національних федерацій з футболу, команди яких беруть участь у Євро-2012.