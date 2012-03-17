Шахтар розбомбив Чорноморець

У Донецьку закінчився матч 23-го туру Чемпіонату України з футболу Шахтар – Чорноморець. Рахунок 4:0 на користь господарів.

Голами відзначились: Селезньов (5, 80), Ілсіньйо (45), Тейшейра (67).

Гірники знову наздоганяють лідера Прем'єр-ліги - київське Динамо, якому завтра грати з дніпропетровцями.

Раніше сьогодні також зіграли Таврія з Арсеналом. Там гольовий урожай куди скромніший – 1:1. (Фещук 86 – Гоменюк 18).