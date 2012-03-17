Українка виграла другу медаль на етапі Кубка світу з біатлону
15:55, 17 березня 2012Спорт
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Цього разу перемогла громадянка Білорусі
Українка Віта СЕМЕРЕНКО виграла другу медаль на етапі Кубка світу з біатлону, який проходить у російському Ханти-Мансійську.
Як передає кореспондент УНІАН, у сьогоднішній гонці переслідування В.СЕМЕРЕНКО виграла бронзову медаль. Українка припустилася двох промахів на чотирьох вогненних рубежах і фінішувала з відставанням на 32,1 секунди від переможця.
«Золото» завоювала представниця Білорусі Дарія ДОМРАЧЕВА.
Другою сьогодні фінішувала Кайса МАКАРЯЙНЕН з Фінляндії.
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