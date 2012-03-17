На Євро-2012 будуть відслідковувати і зупиняти расистські речівки

Кампанія з викорінення расизму та дискримінації з футболу буде реалізована на Чемпіонаті Європи з футболу 2012 року в Польщі та в Україні з допомогою програми «Поважай відмінності», повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Кампанія «Поважай відмінності» буде проводитися у співпраці з партнером УЄФА — мережею «Футбол проти расизму в Європі» (FARE) і пов'язаною з нею організацією Never Again.

Серед іншого східноєвропейська організація Never Again буде відстежувати випадки прояву дискримінації через символи і речівки. В останні роки ця процедура є важливою стороною діяльності мережі FARE на великих міжнародних турнірах.

На Євро-2012 обмежену кількість квитків та акредитацій отримають представники FARE, які спостерігатимуть за ситуацією на трибунах і складатимуть для УЄФА звіти про порушення. Крім того, мережа FARE проведе в Польщі та Україні низку освітніх заходів та організовуватиму зустрічі уболівальників.

«Нашу програму моніторингу на кожному матчі ЄВРО-2012 представлять по кілька спостерігачів. У співпраці з представниками уболівальників та працівниками стадіону вони будуть розбиратися з проблемами в їх зародку, — заявив виконавчий директор мережі FARE Піару Поуар. - Якщо стратегія раннього втручання не спрацює, будемо писати рапорти в УЄФА, чиї дисциплінарні органи будуть розбиратися далі. Все це є частиною проекту „Поважай відмінності“, який, ми сподіваємося, допоможе успішному проведенню чемпіонату».

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