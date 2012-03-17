АМК дозволив створити держконцерн «Спортивні арени України»

Антимонопольний комітет України дозволив створити державний концерн «Спортивні арени України».

Про це УНІАН повідомили в АМК.

Згідно з повідомленням, до складу концерну увійдуть НСК «Олімпійський» (м. Київ), ДП «Палац спорту» (м. Київ) і ДП «Дирекція з будівництва об'єктів Євро-2012 у м. Львові» (м. Львів).