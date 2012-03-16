Суперника Металіста в Лізі Європи визнали технічним банкрутом

Лісабонський «Спортинг», із яким харківський «Металіст» зійдеться в 1/4 Ліги Європи, оголосили технічним банкрутом. Президент клубу Годіньо Лопеш запевняє, що шукає команді інвестора, повідомляє Bloomberg.

«Ми шукаємо партнера, який захотів би разом з нами розвивати клуб. Я роблю велику ставку на нашу молодь. Футбольна академія «Спортинга» здатна привернути гідних інвесторів».

Нагадаємо, що за підсумками вчорашнього матчу у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи, «Спортинг», який переживає фінансовий крах вибив з турніру один з найбагатших клубів світу, «Манчестер Сіті».

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