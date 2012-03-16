Українка взяла срібло на етапі Кубка світу з біатлону
15:42, 16 березня 2012Спорт
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Семеренко на спринтерській дистанції 7,5 км не припустилась жодної помилки на вогневих рубежах
Віта СЕМЕРЕНКО
Українка Віта СЕМЕРЕНКО виборола срібну медаль на останньому етапі цьогорічного Кубка світу з біатлону, що проходить в російському Ханти-Мансійську.
В.СЕМЕРЕНКО на спринтерській дистанції 7,5 км не припустилась жодної помилки на вогневих рубежах і стала другою. Цю дистанцію вона пройшла за 22 хвилини 14,7 секунди.
Перемогу здобула лідер загального заліку Кубку світу німкеня Магдалена НОЙНЕР, яка з двома промахами випередила українку на 3,2 секунди.
“Бронзу” виборола громадянка Білорусі Дар’я ДОМРАЧЕВА, яка відстала від переможниці на 16,2 секунди.
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