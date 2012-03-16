Став відомий суперник харківського «Металіста» в 1/4 Ліги Європи

У штаб-квартирі УЄФА пройшло жеребкування чвертьфіналу і півфіналу Ліги Європи. Харківському «Металісту» в суперники дістався лісабонський «Спортинг». Перший матч підопічні Маркевича проведуть на виїзді.

Усі пари 1/4 виглядають так:

1 АЗ Алкмаар - Валенсія

2 Шальке - Атлетик

3 Спортинг - Металіст

4 Атлетико - Ганновер

Результати жеребкування 1/2:

Переможець 4 - Переможець 1

Переможець 3 - Переможець 2

Чвертьфінальні зустрічі Ліги Європи пройдуть 29 березня і 5 квітня, півфінальні - 19 і 26 квітня. Фінал відбудеться 9 травня в Бухаресті.