Маркевич про перемогу «Металіста»: У перерві попросив їх заспокоїтися

Рахунок у матчі "Металіста" з "Олімпіакосом" міг бути більшим, вважає наставник харків'ян Мирон Маркевич. Про це він сказав в ефірі телеканалу 2+2 повідомляє Gazeta.ua.

"Ми трошки перенервували, це відчувалося в діях футболістів у перші хвилини. Чим і скористався "Олімпіакос". У перерві попросив їх заспокоїтися, зіграти так, як вони можуть. До того ж Девіч, який вийшов на заміну, загострив гру".

Заміна спрацювала, Марко Девіч, вкотре вийшовши на заміну, вирішив долю зустрічи. Чи можна його назвати харківським джокером?

"Він добре виходить на заміну, забиває або освіжає гру. Сьогоднішній матч не виключення".

Було помітно в першому таймі, що, зокрема, Тайсон досить нервував. На цьому теж акцентували увагу?

"Звичайно. Багато було індивідуальної гри, що було на руку "Олімпіакосу". У другому таймі заграли в більш комбінаційний футбол, проглядалася колективна гра. Двічи забили, але рахунок міг бути і більшим".

Нагадаємо, у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи харківський "Металіст" на виїзді переміг грецький "Олімпіакос" (2:1) і вийшов до чвертьфіналу турніру.