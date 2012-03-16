Металіст у чвертьфіналі Ліги Європи

Закінчилисяматчі-відповіді 1/8ЛігиЄвропи



Олімпіакос- Металіст1:2 (Першагра1:0). Пропустившиголна15-йхвилині,харківськакомандапротрималавболівальників унапрузіаждо 81-йі 86-йхвилин,колизабилиВільяграі Девіч(та щей зне реалізованим на 78-й хвилиніпенальті).



МанчестерСіті -Спортинг3:2(0:1)



Шальке04 -Твенте4:1(0:1)



Бешикташ- Атлетіко0:3(1:3)



Ганновер-Стандард4:0(2:2)



ПСВ -Валенсія1:1 (2:4)



Удінезе- АЗ2:1 (0:2)



Атлетик- МЮ2:1 (3:2)

***



Жеребкування вирішальних стадій плей-офф єврокубків сезону 2011/12 відбудеться в п'ятницю, 16 березня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні, повідомляє сайт УЄФА.



Жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА, яку проведуть генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно і посол мюнхенського фіналу Пауль Брайтнера, почнеться об 11:45 за центральноєвропейським часом.



О 13:00 розпочнеться жеребкування Ліги Європи УЄФА, яким будуть керувати генсек УЄФА і посол бухарестського фіналу Міодраг Білодідич.



Жеребкування буде проведене без посіву, клуби з однієї національної асоціації можуть зустрітися один з одним. Перші зустрічі двоматчевих поєдинків з іграми вдома і на виїзді відбудуться 27 і 28 березня, у відповідь - 3 і 4 квітня.



Жеребкування півфіналу теж пройде 16 березня. Перші поєдинки півфіналу будуть зіграні за два тижні після чвертьфіналу, а саме - 17 і 18 квітня, відповіді - 24 і 25 квітня.



Потім відбудеться додаткове жеребкування, за допомогою якого в адміністративних цілях буде визначено, хто буде номінальним господарем у фіналі - переможець першого або другого півфіналу. Вирішальний поєдинок відбудеться 19 травня в Мюнхені і почнеться о 20:45 СЕТ.



Аналогічна процедура буде застосована відносно 1/4 і 1/2 фіналу Ліги Європи. Чвертьфінальні зустрічі пройдуть 29 березня і 5 квітня, півфінальні - 19 і 26 квітня. Фінал відбудеться 9 травня в Бухаресті і почнеться о 21:45 за місцевим часом.