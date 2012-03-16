Металіст у чвертьфіналі Ліги Європи

07:41, 16 березня 2012
Спорт
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Результати матчів-відповідей

Закінчилисяматчі-відповіді 1/8ЛігиЄвропи

Олімпіакос- Металіст1:2 (Першагра1:0). Пропустившиголна15-йхвилині,харківськакомандапротрималавболівальників унапрузіаждо 81і 86хвилин,колизабилиВільяграі Девіч(та щей зне реалізованим на 78-й хвилиніпенальті).
 
МанчестерСіті -Спортинг3:2(0:1)
 
Шальке04 -Твенте4:1(0:1)
 
Бешикташ- Атлетіко0:3(1:3)
 
Ганновер-Стандард4:0(2:2)
 
ПСВ -Валенсія1:1 (2:4)
 
Удінезе- АЗ2:1 (0:2)
 
Атлетик- МЮ2:1 (3:2)

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Жеребкування вирішальних стадій плей-офф єврокубків сезону 2011/12 відбудеться в п'ятницю, 16 березня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні, повідомляє сайт УЄФА.

Жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА, яку проведуть генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно і посол мюнхенського фіналу Пауль Брайтнера, почнеться об 11:45 за центральноєвропейським часом.

О 13:00 розпочнеться жеребкування Ліги Європи УЄФА, яким будуть керувати генсек УЄФА і посол бухарестського фіналу Міодраг Білодідич.

Жеребкування буде проведене без посіву, клуби з однієї національної асоціації можуть зустрітися один з одним. Перші зустрічі двоматчевих поєдинків з іграми вдома і на виїзді відбудуться 27 і 28 березня, у відповідь - 3 і 4 квітня.

Жеребкування півфіналу теж пройде 16 березня. Перші поєдинки півфіналу будуть зіграні за два тижні після чвертьфіналу, а саме - 17 і 18 квітня, відповіді - 24 і 25 квітня.

Потім відбудеться додаткове жеребкування, за допомогою якого в адміністративних цілях буде визначено, хто буде номінальним господарем у фіналі - переможець першого або другого півфіналу. Вирішальний поєдинок відбудеться 19 травня в Мюнхені і почнеться о 20:45 СЕТ.

Аналогічна процедура буде застосована відносно 1/4 і 1/2 фіналу Ліги Європи. Чвертьфінальні зустрічі пройдуть 29 березня і 5 квітня, півфінальні - 19 і 26 квітня. Фінал відбудеться 9 травня в Бухаресті і почнеться о 21:45 за місцевим часом.

 

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