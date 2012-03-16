У Києві буде своя школа дзюдо

Депутати Київради підтримали ініціативу КМДА про створення дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо «Іппон».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за таке рішення проголосували 89 депутатів.

Навчальний заклад розташовуватиметься на базі середньої загальноосвітньої школи № 298 (просп. Героїв Сталінграду, 58-Б).

Матеріально-технічна база повністю готова для роботи спортивної школи, а саме: відремонтовано окрему спортивну залу (площею 100 кв. м) для боротьби. Приміщення обладнане відповідним устаткуванням для даного виду спорту.