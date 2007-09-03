У Болгарії розбився український гонщик

2 вересня у болгарському місті Слівен під час проведення щорічного міжнародного чемпіонату „Ралі Слівен” у результаті зіткнення автомобілів, що брали участь у черговому спортивному заїзді, загинув водій гоночного авто, громадянин України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, за даними Посольства України в Республіці Болгарія, штурман автомобіля, дружина загиблого водія, з тілесними пошкодженнями госпіталізована до Центральної клінічної лікарні Слівена. Стан здоров’я потерпілої лікарі характеризували як стабільний. Загрози її життю немає.

Справа перебуває на контролі у Посольстві України в Болгарії та в МЗС України.