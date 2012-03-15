Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України

Сьогодні, 15 березня, у Києві пройшло жеребкування 1/4 фіналу Кубка України. Церемонію провів чемпіон і володар Кубка СРСР, бронзовий призер Олімпійських ігор 1972 року, учасник чемпіонату світу 1966 року Йожеф Сабо.

Кубок України

1/4 фіналу

"Арсенал" - "Волинь"

"Зоря" - "Металург" (Д)

"Карпати" - "Чорноморець"

"Металург" (З) - "Шахтар"

Стадія складається з одного матчу. Базовий день проведення поєдинків - 11 квітня.

"Кожна команда хоче суперника рівного по силам. Розчарування від жеребу немає. Ми зіграємо на своєму полі. Налаштовуємось проходити далі. Якщо відверто, то перед жеребкуванням хотів будь-яку команду крім "гірників", - прокоментував результати жеребу представник запорізького "Металурга".

Gazeta.ua

