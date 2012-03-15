Олімпіакос - Металіст: на кого ставлять букмекери

Сьогодні харківський "Металіст" зіграє повторний матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти грецького "Олімпіакосу".

Зважаючи на результат першого матчу (0:1), завдання перед харків'янами важке - потрібно перемогти еллінів на їхньому полі. А греки востаннє пропускали гол 22 січня, зазнавши у матчі грецької Суперліги поразки від "Шкоди" (0:1).

Як повідомляє ТСН, букмекери фаворитом протистояння вважають чемпіона Греції. На перемогу "Олімпіакоса" у домашньому матчі приймаються ставки з коефіцієнтом 1.80; на нічию - 3.50; а на перемогу харків'ян - 4.20. На прохід "Олімпіакоса" у чвертьфінал пропонується коефіцієнт 1.20, а на харків'ян приймаються ставки з коефіцієнтом 4.20.

Однак футбол тим і цікавий, що доволі часто фаворити програють... Нагадаємо, що матч розпочнеться о 22:05. Пряму трансляцію дивіться на телеканалі 2+2

