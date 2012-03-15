Челсі вирвав перемогу в додатковий час, Реал спокійно вибив ЦСКА

Завершивсяостаннійігровийденьматчів-відповідей 1/8Лігичемпіонів



Челсі -Наполі4:1(Перший матч 1:3).Дрогба 28, Террі 47, Лемпард 75 пен., Іванович 105 - Інлер 55.



Реал -ЦСКАМ4:1(1:1). Ігуаїн 26, Роналду 55, 90+4, Бензема 70 - Тошич 77



Нагадаємо, що ранішезіграли



Інтер-Марсель2:1 (0:1)



Баварія -Базель7:0(0:1)



Бенфіка-Зеніт2:0 (2:3)



Арсенал -Мілан3:0(0:4)



Барселона-Байєр7:1(3:1)



АПОЕЛ-Ліон1:0 (0:1).Запенальті4:3

Команди, виділені темним, вийшли до 1/4 фіналу.

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Жеребкування вирішальних стадій плей-офф єврокубків сезону 2011/12 відбудеться в п'ятницю, 16 березня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні, повідомляє сайт УЄФА.



Жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА, яку проведуть генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно і посол мюнхенського фіналу Пауль Брайтнера, почнеться об 11:45 за центральноєвропейським часом.



О 13:00 розпочнеться жеребкування Ліги Європи УЄФА, яким будуть керувати генсек УЄФА і посол бухарестського фіналу Міодраг Білодідич.



Жеребкування буде проведене без посіву, клуби з однієї національної асоціації можуть зустрітися один з одним. Перші зустрічі двоматчевих поєдинків з іграми вдома і на виїзді відбудуться 27 і 28 березня, у відповідь - 3 і 4 квітня.



Жеребкування півфіналу теж пройде 16 березня. Перші поєдинки півфіналу будуть зіграні за два тижні після чвертьфіналу, а саме - 17 і 18 квітня, відповіді - 24 і 25 квітня.



Потім відбудеться додаткове жеребкування, за допомогою якого в адміністративних цілях буде визначено, хто буде номінальним господарем у фіналі - переможець першого або другого півфіналу. Вирішальний поєдинок відбудеться 19 травня в Мюнхені і почнеться о 20:45 СЕТ.



Аналогічна процедура буде застосована відносно 1/4 і 1/2 фіналу Ліги Європи. Чвертьфінальні зустрічі пройдуть 29 березня і 5 квітня, півфінальні - 19 і 26 квітня. Фінал відбудеться 9 травня в Бухаресті і почнеться о 21:45 за місцевим часом.