Підсумки 8 туру Чемпіонату України з футболу

Завершилися останні матчі 8 туру Чемпіонату України з футболу. У Полтаві Ворскла створила маленьку сенсацію, обігравши Дніпро, для якого це – перша поразка в нинішньому турі, з рахунком 2:1 (Главіна 4, Груміч 61- Назаренко 83)

Львівські Карпати на чужому полі добилися перемоги над Зорею 1:0. Єдиний гол на 79 хвилині забив Батісту. Металіст вдома здобув перемогу над Чорноморцем 2:0 (Девіч 54, Нвоха 57).

Отже Шахтар з 22 очками зберігає лідерство, на другій позиції Дніпро - 19 очок, динамівці з 15 очками треті. Металіст обігнав запорізький Металург і зайняв 4 рядок.