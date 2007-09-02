У київському Динамо з`явиться француз (фото)

У останній день дозаявкової кампанії київське "Динамо" підписало контракт з півзахисником французького "Гренобля" Шахіром Бельгазуані.

Двадцятирічний француз, який встиг провести п`ять м`ячів у французькій другій лізі-2007/08, певний час тренувався у складі "Динамо-2" і одержав відмінні рекомендації тренерів. На батьківщині Бельгазуані вважається дуже талановитим хавбеком, про що говорять і його запрошення у збірні Франції різних рівнів, а також дебют у 17 років в основі "Гренобля", за який він провів 49 ігор.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, київському "Динамо" вдалося виграти боротьбу за цього гравця, уклавши довгостроковий контракт за декілька годин до закриття трансферного вікна.