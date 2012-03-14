Шеву сватають в Америку

Форвард київського "Динамо" Андрій Шевченко після Євро-2012 може продовжити футбольну кар'єру у США.

За даними порталу Soccer Italia Шева потрапив на олівець "Філадельфія Юніон", "Чикаго Файр" та "Ванкувер Вайткепс". Зазначається, що головною причиною можливого переїзду Андрія до США є бажання його сімї. Адже дружина українця – американська модель Крістен Пазік не раз заявляв про бажання повернутися на батьківщину. Інтерес до футболіста з боку американських клубів раніше підтвердив і агент Шеви Фабіо Парізі. Однак він зазначив, що Андрій не розглядатиме ці пропозиції до завершення Євро-2012.

ТСН