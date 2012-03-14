Баварія познущалася над Базелем, а Марсель дивом прорвався

Результати матчів Ліги чемпіонів

Завершився третійігровийденьматчів у відповідь 1/8Лігичемпіонів



Інтер-Марсель2:1 (0:1) Гол "чужогополя", що ставвирішальнимдлявиходуМарселядо чвертьфіналу,на90+2хвилинізабивБрандао.



Баварія -Базель7:0(0:1)



Нагадаємо, що ранішезіграли...



Бенфіка-Зеніт2:0 (2:3)



Арсенал -Мілан3:0(0:4)



Барселона-Байєр7:1(3:1)



АПОЕЛ-Ліон1:0 (0:1).Запенальті4:3



... а останніматчі-відповіді сьогодні ввечері



Челсі -Наполі(1:3)



РеалМадрид-ЦСКАМ(1:1)

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