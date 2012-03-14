Баварія познущалася над Базелем, а Марсель дивом прорвався
07:06, 14 березня 2012Спорт
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Результати матчів Ліги чемпіонів
Завершився третійігровийденьматчів у відповідь 1/8Лігичемпіонів
Інтер-Марсель2:1 (0:1)
Гол "чужогополя", що ставвирішальнимдлявиходуМарселядо чвертьфіналу,на90+2хвилинізабивБрандао.
Баварія -Базель7:0(0:1)
Нагадаємо, що ранішезіграли...
Бенфіка-Зеніт2:0 (2:3)
Арсенал -Мілан3:0(0:4)
Барселона-Байєр7:1(3:1)
АПОЕЛ-Ліон1:0 (0:1).Запенальті4:3
... а останніматчі-відповіді сьогодні ввечері
Челсі -Наполі(1:3)
РеалМадрид-ЦСКАМ(1:1)
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