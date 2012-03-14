Баварія познущалася над Базелем, а Марсель дивом прорвався

07:06, 14 березня 2012
Спорт
3526

Результати матчів Ліги чемпіонів

Завершився третійігровийденьматчів у відповідь 1/8Лігичемпіонів

Інтер-Марсель2:1 (0:1)

Гол "чужогополя", що ставвирішальнимдлявиходуМарселядо чвертьфіналу,на90+2хвилинізабивБрандао.
 
Баварія -Базель7:0(0:1)

Нагадаємо, що ранішезіграли...

Бенфіка-Зеніт2:0 (2:3)

Арсенал -Мілан3:0(0:4)

Барселона-Байєр7:1(3:1)

АПОЕЛ-Ліон1:0 (0:1).Запенальті4:3
 
... а останніматчі-відповіді сьогодні ввечері
 
Челсі -Наполі(1:3)
 
РеалМадрид-ЦСКАМ(1:1)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter