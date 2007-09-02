Центральний захисник Динамо одержав серйозну травму (фото)

У одному із зіткнень в матчі проти ФК «Харків» травму одержав центральний захисник київського «Динамо» Папе Діакате. За попередніми даними у сенегальського гравця перелом кістки плеча, проте точний діагноз буде поставлений після детального обстеження.

Є побоювання, що Діакате, з яким тренерський штаб чемпіонів України пов`язує великі надії в Лізі чемпіонів, може пропустити старт цього турніру.

«Спорт України»