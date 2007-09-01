Результати 5-го туру англійської Прем`єр-ліги
21:28, 01 вересня 2007Спорт
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Лідери змінилися мінімум до завтра
Зіграні 6 матчів 5-го туру англійської Прем’єр-ліги
Фулхем - Тоттенхем 3:3
Рідинг - Вест Хем 0:3
Ньюкасл - Віган 1:0
Міддлсбро - Бірмінгем 2:0
Вандерерс - Евертон 1:2
Ліверпуль - Дербі 6:0 (з них один - Вороніна)
МЮ - Сандерленд - 1:0
Ліверпуль і Евертон завдяки сьогоднішнім перемогам вийшли поки що на перші місця з 10 очками, але матчі Челсі (з Астон Віллою) і Манчестер Сіті (з Блекберном) ще мають відбутися завтра, так само як і Арсенал - Портсмут.
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