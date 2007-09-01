Результати 5-го туру англійської Прем`єр-ліги

Зіграні 6 матчів 5-го туру англійської Прем’єр-ліги

Фулхем - Тоттенхем 3:3

Рідинг - Вест Хем 0:3

Ньюкасл - Віган 1:0

Міддлсбро - Бірмінгем 2:0

Вандерерс - Евертон 1:2

Ліверпуль - Дербі 6:0 (з них один - Вороніна)

МЮ - Сандерленд - 1:0

Ліверпуль і Евертон завдяки сьогоднішнім перемогам вийшли поки що на перші місця з 10 очками, але матчі Челсі (з Астон Віллою) і Манчестер Сіті (з Блекберном) ще мають відбутися завтра, так само як і Арсенал - Портсмут.