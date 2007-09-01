Результати 8-го туру Чемпіонату України з футболу

Відбулися сьогоднішні чотири матчі 8-го туру Чемпіонату України з футболу:

Закарпаття - Металург (З) 1:1 (Аршанов 27, Перішич 42, автогол)

Шахтар - Арсенал 4:1 (Брандао 50, 92, Гладкий 53, Ільсіньйо 64 - Жоземар дос Сантос 57)

Нафтовик - Кривбас 1:2 (Каракевич 84 - Бюлюкбаши 24, 73)

Динамо - ФК Харків 2:0 (Бангура 30, Майкл 56)

З урахуванням вчорашнього матчу - Таврія - Металург (Д) 3:3 - турнірна таблиця виглядає так: попереду Шахтар з 22 очками, за ним Дніпро - 19, Динамо - 15, Металург (З) - 14, Металіст, Чорноморець, Таврія - по 11, Металург (Д) - 10, ФК Харків і Закарпаття - 9, Арсенал - 8, Зоря, Кривбас, Ворскла - 7, Карпати - 5, Нафтовик - 1 очко.

Завтра Ворскла і Дніпро, Зоря і Карпати, Металіст і Чорноморець в матчах між собою, відповідно, внесуть до неї корективи, але у верхній частині таблиці серйозних змін не буде.