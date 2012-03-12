Українки показали клас на Чемпіонаті Європи з вільної боротьби

Українська жіноча збірна посіла перше місце на Чемпіонаті Європи з вільної боротьби.

Як повідомляє Урядовий портал, на чемпіонаті, що пройшов у Белграді (Сербія) 4-10 березня, українські спортсмени здобули вісім нагород.

Чотири золоті нагороди вибороли Людмила БАЛУШКА, Наталія СИНИШИН, Ганна ВАСИЛЕНКО та Юлія ОСТАПЧУК, яка стала чемпіонкою світу в категорії до 63 кг.

Срібними призерками європейської першості стали Олександра КОГУТ, Алла ЧЕРКАСОВА та Катерина БУРМІСТРОВА.

У підсумку українські спортсменки посіли перше загальнокомандне місце серед представниць 26 країн, випередивши суперниць з Росії та Швеції.

Українська чоловіча збірна посіла п’яте загальнокомандне місце.

Всього змагання зібрали понад 300 представників із 40 країн Європи.