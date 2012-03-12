Українка завоювала «золото» на етапі Кубку світу з фехтування
Ольга Харлан здобула перемогу над кореянкою Жи Еон Кім
Українка Ольга ХАРЛАН завоювала «золото» на етапі Кубку світу з фехтування.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби молоді та спорту України, у півфіналі О.ХАРЛАН з рахунком 15:6 розгромила дворазову олімпійську чемпіонку Маріель ЗАГУНІС (США), а у фіналі здобула перемогу над кореянкою Жи Еон КІМ.
У командному двобої шаблістки у складі О.ХАРЛАН, Олени ХОМРОВОЇ, Галини ПУНДИК та Ольги ЖОВНІР завоювали "бронзу", поступившись у півфіналі збірній США (44:454), а в поєдинку за третє місце виграли в азербайджанок (45:28).
Змагання проходили в Анталії (Туреччина) з 8 по 11 березня.
Загальна кількість учасників, які взяли участь у змаганнях, - 128 спортсменів, які представляли 35 країн світу.