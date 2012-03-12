Ярмоленко очолив список бомбардирів чемпіонату України

Гол нападника київського «Динамо» Андрія Ярмоленка, який він забив у матчі 22-го туру чемпіонату України, що відбувся вчора, проти криворізького «Кривбасу» (3:0), дозволив вінгеру «біло-блакитних» очолити гонку бомбардирів поточної першості. Тепер на рахунку футболіста 12 точних ударів, що на один більше, ніж у форварда луцької «Волині» Майкона.

Додамо також, що третім у змаганні голеодорів іде ще один нападник «Динамо» — Браун Ідейє, який забив 10 м'ячів. Четверте ж і п'яте місце поки ділять Марко Девіч («Металіст») і Нікола Калініч («Дніпро») — обоє мають в активі по 9 точних ударів.

Динамо Киев от Шурика

