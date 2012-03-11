Динамо в нервовому матчі здобуває три очки

Завершився центральний матч 22-го туру Чемпіонату України з футболу «Кривбас» - «Динамо». Рахунок 0:3 (Ярмоленко 5, Лобджанідзе 10 авт., Мехмеді 96). Кияни здобули три очки і знову очолили турнірну таблицю. Сам же матч запам’ятається не стільки ігровими моментами, скільки суперечками, перестрілками в сніжки між фанатами (включно з прицільним «вогнем» по судді) і як наслідок - двома зупинками гри.

Раніше сьогодні зіграли: донецький «Металург» із «Металістом» - 1:1 (Морозюк 36 - Девіч 46), а також львівські Карпати, які вчергове засмутили своїх фанів – ведучи вдома в рахунку 2:0 біло-зелені примудрилися програти 2:3 симферопольскій «Таврії», яка продемонструвала справжній характер. Голи: Лукас 37, Касьян 47 – Назаренко 62 пен., Гірський 71 авт, Шиндер 77).