Металург відібрав очки в Металіста

Донецький "Металург" і харківський "Металіст" у матчі 22-го туру українського Прем'єр-ліги не виявили переможця, зігравши внічию з рахунком 1:1.

Обидва м'ячі в цій зустрічі було забито під завісу першого тайму. На 36-ій хвилині матчу Морозюк прямим ударом зі штрафного послав м'яч у дальній верхній кут воріт Дишленковича.

"Металіст" відігрався через 10 хвилин, після того, як Тайсон заробив і подав кутовий, а Девіч переправив м'яч у ворота господарів.

Перед фінальним свистком арбітр матчу видалив захисника "Металіста" Торсильєрі за порушення правив на Даніло і залишив команду Мирона Маркевича в меншості.

Україна. Прем'єр-ліга

22-й тур

Металург Д – Металіст – 1:1

Голи: Морозюк 36 - Девіч 46.

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