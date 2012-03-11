Металург відібрав очки в Металіста
16:09, 11 березня 2012Спорт
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Перед фінальним свистком команда Мирона Маркевича залишилася в меншості
Донецький "Металург" і харківський "Металіст" у матчі 22-го туру українського Прем'єр-ліги не виявили переможця, зігравши внічию з рахунком 1:1.
Обидва м'ячі в цій зустрічі було забито під завісу першого тайму. На 36-ій хвилині матчу Морозюк прямим ударом зі штрафного послав м'яч у дальній верхній кут воріт Дишленковича.
"Металіст" відігрався через 10 хвилин, після того, як Тайсон заробив і подав кутовий, а Девіч переправив м'яч у ворота господарів.
Перед фінальним свистком арбітр матчу видалив захисника "Металіста" Торсильєрі за порушення правив на Даніло і залишив команду Мирона Маркевича в меншості.
Україна. Прем'єр-ліга
22-й тур
Металург Д – Металіст – 1:1
Голи: Морозюк 36 - Девіч 46.
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