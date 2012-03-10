Шахтар наздогнав Динамо в турнірній таблиці чемпіонату України

Донецький "Шахтар" зрівнявся за кількістю очок з лідером чемпіонату України з футболу київським "Динамо", у команди Юрія Сьоміна залишається гра в запасі, повідомляють РИА Новости.

У суботу донецька команда в рамках 22-го туру першості на виїзді взяла гору над маріупольським "Іллічівецем" з рахунком 2:1 (1:0). На точні удари Томаша Хюбшмана (6-а хвилина) і Вілліана (54) господарі змогли відповісти лише голом Костянтина Ярошенка (68).

"Шахтар" і "Динамо" мають по 55 очок і лідирують в чемпіонаті, проте кияни свій матч туру проти криворізького "​​Кривбасу" проведуть у неділю.