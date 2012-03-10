Шахтар наздогнав Динамо в турнірній таблиці чемпіонату України
17:17, 10 березня 2012Спорт
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"Шахтар" і "Динамо" мають по 55 очок і лідирують в чемпіонаті, проте кияни свій матч туру проти криворізького "Кривбасу" проведуть у неділю
Донецький "Шахтар" зрівнявся за кількістю очок з лідером чемпіонату України з футболу київським "Динамо", у команди Юрія Сьоміна залишається гра в запасі, повідомляють РИА Новости.
У суботу донецька команда в рамках 22-го туру першості на виїзді взяла гору над маріупольським "Іллічівецем" з рахунком 2:1 (1:0). На точні удари Томаша Хюбшмана (6-а хвилина) і Вілліана (54) господарі змогли відповісти лише голом Костянтина Ярошенка (68).
"Шахтар" і "Динамо" мають по 55 очок і лідирують в чемпіонаті, проте кияни свій матч туру проти криворізького "Кривбасу" проведуть у неділю.
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