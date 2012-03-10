WBC не дасть згоди на бій Кличка з Хеєм

Всесвітня боксерська рада (WBC) виступає проти поєдинку між чемпіоном світу за версією WBC Віталієм КЛИЧКОМ і претендентом Девідом ХЕЄМ, повідомляє NEWSru.

"WBC не санкціонує бій Віталія з ХЕЄМ. По-перше, він не входить до рейтингів WBC, а по-друге - Британська боксерська рада не дискваліфікувала Девіда за бійку з ЧИСОРОЮ лише через те, що офіційно він перебуває на пенсії. У нього немає ліцензії. Якби він був діючим боксером, його, поза сумнівом, дискваліфікували б. Це був би поганий приклад для боксу, якби ми санкціонували бій Віталія з ХЕЄМ. Я розумію, що у Віталія старі рахунки з ХЕЄМ, але він має подумати не тільки про себе, а й про весь боксерський світ. А про Девіда ХЕЯ я взагалі не хочу говорити. Він - поганий приклад для боксу", - наводить слова президента WBC Хосе СУЛЕЙМАНА «Советский спорт».

Останній свій поєдинок В.КЛИЧКО провів з Дереком ЧИСОРОЮ і здобув перемогу одностайним рішенням суддів. На прес-конференції після бою Д.ЧИСОРА побився з Д.ХЕЄМ.