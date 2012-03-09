Українка встановила в Стамбулі світовий рекорд з п'ятиборства
23:30, 09 березня 2012Спорт
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Попередній рекорд – 4880 очок – також належав їй
Українська легкоатлетка Наталя ДОБРИНСЬКА стала чемпіонкою світу з жіночого п'ятиборства у закритому приміщенні.
Як повідомляє сайт champion.com.ua, у турецькому Стамбулі українка фінішувала з новим світовим рекордом – 5013 очок.
Результати Н.ДОБРИНСЬКОЇ у видах такі:
біг 60 метрів з бар’єрами - 8.38 секунди (1044 очок)
стрибки у висоту - 1.84 м (1029)
штовхання ядра - 16.51 м (962)
стрибки у довжину - 6.57 м (1030)
біг 800 метрів – 2.11.15 (9480).
Таким чином, цей результат Наталі відтепер є і рекордом України.
Сайт також нагадує, що попередній рекорд – 4880 очок – також належав Н.ДОБРИНСЬКІЙ і був встановлений близько місяця тому.
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