Путін спробував стріляти з гвинтівки для слабкозорих
12:17, 09 березня 2012Спорт
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Обраний президент Володимир Путін побував на Чемпіонаті Росії для паралімпійців з лижних гонок та біатлону
Прем'єр-міністрРосії, обранийпрезидентВолодимирПутін уп'ятницюпобувавнаЧемпіонатіРосіїдляпаралімпійцівз лижнихгонок табіатлону іспробував себевролі "стріляючоголижника",повідомляєРІА "Новости".
НалижіПутін невставав,атількипотренувавсяу стрільбі зпозиціїлежачи.Зі звичайноїбіатлонноїрушниціпрем'єрзакривтри зп'ятимішеней(вбіатлоніспортсменистріляютьз 50мпомішенідіаметром45мм).
ПотімПутінспробувавстрілятиз гвинтівкидляслабкозорихспортсменів- воназвуковимсигналомповідомляєпро правильнеприцілювання.Вцьому випадкурезультатпрем'єравиявивсякращим: чотиризакритімішені.
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