Путін спробував стріляти з гвинтівки для слабкозорих

Обраний президент Володимир Путін побував на Чемпіонаті Росії для паралімпійців з лижних гонок та біатлону

Прем'єр-міністрРосії, обранийпрезидентВолодимирПутін уп'ятницюпобувавнаЧемпіонатіРосіїдляпаралімпійцівз лижнихгонок табіатлону іспробував себевролі "стріляючоголижника",повідомляєРІА "Новости".



НалижіПутін невставав,атількипотренувавсяу стрільбі зпозиціїлежачи.Зі звичайноїбіатлонноїрушниціпрем'єрзакривтри зп'ятимішеней(вбіатлоніспортсменистріляютьз 50мпомішенідіаметром45мм).



ПотімПутінспробувавстрілятиз гвинтівкидляслабкозорихспортсменів- воназвуковимсигналомповідомляєпро правильнеприцілювання.Вцьому випадкурезультатпрем'єравиявивсякращим: чотиризакритімішені.

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