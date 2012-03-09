Путін спробував стріляти з гвинтівки для слабкозорих

12:17, 09 березня 2012
Спорт
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Обраний президент Володимир Путін побував на Чемпіонаті Росії для паралімпійців з лижних гонок та біатлону

Прем'єр-міністрРосії, обранийпрезидентВолодимирПутін уп'ятницюпобувавнаЧемпіонатіРосіїдляпаралімпійцівз лижнихгонок табіатлону іспробував себевролі "стріляючоголижника",повідомляєРІА "Новости".

НалижіПутін невставав,атількипотренувавсяу стрільбі зпозиціїлежачи.Зі звичайноїбіатлонноїрушниціпрем'єрзакривтри зп'ятимішенейбіатлоніспортсменистріляютьз 50мпомішенідіаметром45мм).

ПотімПутінспробувавстрілятиз гвинтівкидляслабкозорихспортсменів- воназвуковимсигналомповідомляєпро правильнеприцілювання.Вцьому випадкурезультатпрем'єравиявивсякращим: чотиризакритімішені.

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