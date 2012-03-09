Табачник займеться питаннями спорту на нараді міністрів у Сербії

Делегація України 14-16 березня візьме участь у 12-й Конференції міністрів спорту держав-членів Ради Європи у Белграді (Сербія).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби молоді та спорту України.

До участі у конференції запрошені міністри спорту держав-членів Європейської культурної конвенції, а також представники міжнародних структур сфери спорту.

Делегацію України очолить міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК.

Конференція міністрів спорту держав-членів Ради Європи є платформою для обговорення актуальних проблем в сучасному спорті та місцем зустрічі керівників урядових структур та інституцій країн Європи.

Основними темами конференції стануть питання міжнародного співробітництва в справі поєднання зусиль в спорті проти маніпуляції результатів та договірних матчів, а також інші нагальні та поточні питання пан-європейського спортивного співробітництва.

Загальна дискусія з питань пан-європейського спортивного співробітництва забезпечить можливість налагодити співпрацю між інституціями, обмінятися точками зору щодо розширення контактів у справі боротьби з допінгом у спорті, залучення європейських громадських організацій до роботи зі Всесвітньою антидопінговою агенцією, співробітництва між Радою Європи та Європейським Союзом, а також подальшого розвитку Розширеної часткової угоди з питань спорту (EPAS).